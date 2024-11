Corinthians anuncia ação para organizar pagamentos a credores e execuções judiciais

O Corinthians informou na tarde desta sexta-feira que entrou com uma ação judicial junto ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, com o objetivo de organizar as ordens de pagamentos a credores e execuções judiciais.

De acordo com o clube, a ação visa organizar o fluxo e a ordem de pagamentos, para que todos que estejam envolvidos com dívidas com o clube possam receber, sem que o Corinthians tenha suas contas bloqueadas de forma sucessiva.