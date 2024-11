Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence o Dhamk pelo Campeonato Saudita

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr recebeu o Dhamk no estádio Al-Awwal Park e venceu por 2 a 0. Cristiano Ronaldo foi o autor dos dois gols da equipe mandante.

Com o triunfo, o Al-Nassr chegou aos 25 pontos, na terceira colocação. Agora, a equipe se encontra a três somados de distância do Al-Hilal (2º) e a cinco do Al-Ittihad (1º). No entanto, ambas ainda atuam nesta rodada da competição.