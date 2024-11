Com Bastos como dúvida, Botafogo fecha preparação para a final da Libertadores; veja provável time

O Botafogo está pronto para a grande final da Copa Libertadores 2024. Na manhã desta sexta-feira, já em solo argentino, o Glorioso finalizou a preparação para a decisão do torneio continental contra o Atlético-MG. A bola rola neste sábado, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, na Argentina.

No CT do Tigre, em Buenos Aires, o técnico Artur Jorge comandou o último treino do Botafogo antes da grande decisão e ajustou os últimos detalhes. A atividade contou com a presença de John Textor, dono da SAF do clube, que acompanhou os preparativos.

Para a decisão, o Botafogo tem uma grande dúvida. O zagueiro Bastos sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na vitória sobre o Palmeiras, na última terça-feira, e não deve ter condições de jogo. Já Mateo Ponte, que recebeu cartão vermelho na partida de volta da semifinal, será ausência por suspensão.