Brasil terá seis finalistas na última etapa da Copa do Mundo de boxe

Nesta sexta-feira, cinco brasileiros garantiram vaga nas finais da última etapa da Copa do Mundo de boxe, disputada no English Institute of Sports, em Sheffield, na Inglaterra. Rebeca Lima, Luiz Oliveira, Breno de Carvalho, Jucielen Romeu e Joel da Silva avançaram em suas categorias e se juntam a Viviane Pereira, que também está na decisão. Por outro lado, Beatriz Soares, Wanderley Pereira e Tatiana Chagas terminaram com medalha de bronze.

A primeira a subir ao ringue foi Rebeca Lima, nos 60kg, que venceu a japonesa Taguchi Ayaka, por 3 a 2. Na final, a brasileira enfrentará sul-coreana Oh Yeonji.

Nos 57kg masculino, Luiz Oliveira dominou o chinês Chen Xinlin, vencendo por decisão unânime. Já Breno de Carvalho, na categoria 63,5kg, também teve facilidade contra o mongol Enkhtur Tegshjargal, chegando a dançar no ringue em certo momento da luta. Ele também venceu de forma unânime, e enfrentará o japonês Shion Nishiyama na final