Arthur Elias destaca intensidade da Seleção feminina na vitória sobre a Austrália

"Como eu disse, as 11 titulares que entraram em campo estão em final de temporada e isso gera, obviamente, um desgaste, mas conseguimos fazer um jogo consistente e tivemos mais chances de gols, com uma dedicação muito grande das jogadoras. Elas estão de parabéns pelo que conseguiram aqui hoje", acrescentou.

O treinador comentou sobre as ausências de algumas jogadoras. Desde os Jogos Olímpicos de Paris, quando a Seleção conquistou a medalha de prata, Arthur Elias vem fazendo várias mudanças nas convocações do grupo.

"Temos a ausência de algumas jogadoras e isso se deve a fatores como lesão, mas também por escolha em relação ao que precisamos fazer na Seleção Brasileira daqui para a frente. Queremos dar oportunidade para outras jogadoras, porque o Brasil tem muitos atletas jovens e talentosas. O meu objetivo é contar com todas as atletas do futebol brasileiro que têm qualidade e conhecimento para vestir a camisa da Seleção e, independentemente dos nomes, a nossa equipe tem que ser sempre muito competitiva. O grupo que vai para a Copa do Mundo será decidido daqui a três anos apenas, então precisamos entender e aproveitar o potencial das nossas jogadoras desde já", afirmou Arthur Elias.

O último compromisso da Seleção Brasileira em 2024 será neste próximo domingo, às 5h45 (horário de Brasília), novamente contra as australianas, no CBUS Stadium, em Gold Coast, na Austrália.