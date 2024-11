Após sequência dura, Palmeiras tem intervalo maior para corrigir problemas antes de "finais" restantes

O Palmeiras disputou três jogos em um intervalo de sete dias, na últimas semanas. A equipe vinha com calendário tranquilo após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, mas voltou a ter uma "maratona" nessa reta final, ainda com dois jogos fora de casa. O último compromisso dessa sequência foi a derrota por 3 a 1 para o Botafogo, na última terça-feira.

O duelo contra o Glorioso precisou ser antecipado para terça-feira devido à agenda do time carioca, que disputa a final da Libertadores, contra o Atlético-MG, no sábado. Antes disso, o Verdão havia vencido o Bahia, no dia 20, por 2 a 1, na Fonte Nova, e o Atlético-GO, no dia 23, por 1 a 0, no Antônio Accioly.

A próxima partida do Verdão será na quarta-feira, contra o Cruzeiro. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira recebeu dois dias de folga e retoma a preparação para a reta final do Brasileirão nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. O treinador palmeirense terá um tempo maior do que teve entre os outros jogos para corrigir alguns erros na equipe.