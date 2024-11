Vasco abre venda de ingressos para último jogo do ano em São Januário nesta sexta-feira

Em 11º lugar, com 43 pontos, o Vasco ainda sonha com uma vaga na Libertadores de 2025. Atualmente, o Cruzeiro, com 48 unidades, abre o G7 do Brasileirão. No torneio, o Cruzmaltino ainda enfrenta Atlético-GO (casa), Atlético-MG (casa) e Cuiabá (fora).

Veja os horários de compra e os valores dos ingressos para Vasco x Atlético-MG:

Horários