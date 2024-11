Seleção Brasileira feminina vence primeiro amistoso contra Austrália

A Seleção Brasileira iniciou o jogo com tudo e abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Vitória Calhau no campo defensivo, a bola sobrou para Amanda Gutierres, que driblou a goleira e chutou para o fundo do gol.

O Brasil continuou atacando e ampliou o marcador aos 12 minutos. Duda Sampaio tocou em profundidade para Aline, que ajeitou para Amanda Gutierres chegar batendo de primeira no cantinho.

No fim da etapa inicial, aos 42 minutos, a Austrália diminuiu a desvantagem. Após cruzamento rasteiro, Van Egmond fez o corta luz e Caitlin Foord dominou, girou e finalizou na saída da goleira Natascha.

A Seleção Brasileira iniciou o segundo tempo com a mesma intensidade do primeiro e fez o terceiro gol aos oito minutos. Giovana Queiroz avançou livre pela esquerda, driblou a marcadora e chutou rasteiro para balançar as redes.

Já no fim do jogo, aos 41 minutos, a zagueira Victoria Calhau levou o segundo amarelo por falta e foi expulsa, deixando o Brasil com uma atleta a menos nos minutos restantes.