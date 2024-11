Seleção Brasileira feminina recebe carinho de torcedores após vitória em amistoso contra Austrália

Durante a partida entre as seleções, que teve um público de 47.501 pessoas, era possível ouvir diversos cantos de apoio as jogadoras da Seleção. De acordo com o governo australiano, cerca de 47 mil brasileiros moram no país da Oceania, sendo 20 mil estudantes.

Após a partida, muitos brasileiros e australianos pediram fotos e camisas às atletas da Seleção, que prontamente atenderam os fãs. O Brasil não vencia a Austrália no futebol feminino há oito anos.

As seleções voltarão a se enfrentar no dia 1º de dezembro, domingo, às 5h35 (de Brasília), no CBUS Stadium.