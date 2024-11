Santos renova contrato do lateral esquerdo Souza até 2028; veja detalhes

O Santos oficializou nesta quinta-feira a renovação de contrato do lateral esquerdo Souza. O novo vínculo assinado pelo garoto é válido até 31 de dezembro de 2028 e diminui as chances do clube perder a joia por um preço baixo.

O antigo acordo vencia no dia 31 de maio de 2025. Ou seja, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 31 de novembro deste ano e sair da Vila Belmiro de graça.

"É a realização de um sonho, principalmente por ter subido para o profissional e ter renovado o contrato. Expectativa muito grande já para o próximo ano, ainda mais com o acesso. Quando cheguei era muito distante tudo isso acontecer, mas graças a Deus consegui e deu tudo certo", afirmou o lateral.