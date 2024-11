Santos estreia com vitória sobre o Sport na Copinha feminina

Nesta quinta-feira, o Santos estreou com vitória na Copinha feminina. As Sereinhas da Vila bateram o Sport, por 2 a 0, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Raissa Calheiros e Mari Feitosa marcaram os gols da equipe Alvinegra.

Com o resultado, o Santos fica em segundo lugar no grupo B, com três pontos. O Fluminense, que venceu o América-MG por 3 a 1 no outro jogo da chave, lidera pelos critérios de desempate. A equipe mineira fica na terceira colocação, com o Sport na lanterna.

Na próxima rodada, as Sereinhas da Vila enfrentam o América-MG, no domingo, às 15h (de Brasília). No mesmo dia, Sport e Fluminense duelam mais cedo, às 11h. Todos os jogos da chave serão no Estádio Nicolau Alayon.