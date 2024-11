Rodrigo Caio brilha em empate contra o Cruzeiro: veja os números

Se o empate contra o Cruzeiro não aliviou muito a situação do Grêmio no Brasileirão, o técnico Renato Gaúcho teve uma boa notícia em campo. O zagueiro Rodrigo Caio atuou durante os 90 minutos do jogo desta quarta-feira no Mineirão e foi um destaque defensivo.

Segundo dados da SofaScore, o jogador foi o líder em interceptações da partida, além do segundo com mais ações defensivas, cortes e duelos ganhos contra os adversários.

Revelado pelo São Paulo e com passagem marcante no Flamengo, Rodrigo Caio passou por muitos problemas físicos na carreira e disputou apenas o quarto jogo pela equipe principal do Grêmio. Ele não entrava em campo desde o confronto contra o Criciúma, no mês de setembro.