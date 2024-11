Renato fica irritado após empate, intimida jornalistas e cogita não dar mais entrevistas

Lutando para não cair no Campeonato Brasileiro, o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro nesta quarta-feira, no Mineirão. O resultado prolongou a sequência do Imortal de quatro jogos sem vencer na competição e o momento tem influenciado na postura do técnico Renato Gaúcho durantes as entrevistas coletivas. O comandante ficou irritado com uma pergunta e chegou a intimidar os jornalistas.

"Eu sou muito bom, mas vocês da imprensa gostam de me jogar contra o torcedor. Chega de mentiras. Vou dar nome aos bois, vou jogar no ventilador o que sei. Vocês também têm família, têm filhos, andam por aí, e os torcedores conhecem vocês", declarou Renato.