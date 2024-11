Recém-promovido ao sub-20, Pedro Ferreira vibra com São Paulo na final da Copa do Brasil

Pedro Ferreira mal chegou ao sub-20 do São Paulo e já disputará uma final. O meia foi promovido de categoria justamente nas semifinais da Copa do Brasil da categoria e participou diretamente de um dos gols do Tricolor na partida de volta contra o Bahia, ajudando a levar sua equipe à decisão do torneio, marcada para a próxima segunda-feira, contra o Palmeiras, às 20h (de Brasília), no Morumbis.

Aos 17 anos, Pedro Ferreira sabe que o processo pelo qual está passando é extremamente importante. O sub-20 é o último estágio de um jogador de futebol antes da profissionalização, e nada melhor que consolidar sua passagem pela nova categoria com um título logo de cara.

"?Esse período no sub-20 está sendo bem positivo. Já consegui me acostumar com o ritmo do jogo e acho que isso ajuda bastante na minha evolução, subir de categoria é sempre bom e faz parte de um processo muito importante para nós, que estamos nessa fase da carreira. Particularmente, tem sido especial para mim, fiquei feliz de ter ajudado a equipe no jogo de volta e isso também me dá mais confiança, para ganhar mais oportunidades", disse o jogador.