Minas vence o Goiás e segue na cola do líder Cruzeiro na Superliga

O Itambé Minas segue com a segunda melhor campanha da Superliga masculina de vôlei. Nesta quarta-feira, a equipe de Belo Horizonte venceu a quinta partida em sete disputadas, diante do Saneago Goiás por 3 sets a 0, com parciais de 25-21, 25-22 e 25-20.

O levantador Gustavo Orlando foi o destaque em quadra e levou o troféu VivaVôlei. Wilian Doardo terminou como maior pontuador, com 16 pontos.

Outro destaque da rodada ficou com o triunfo do Praia Clube Uberlândia Vôlei sobre a Apan Roll-On Blumenau, também por 3 a 0, parciais de 26-24, 36-34, 25-21. O time mineiro chegou ao terceiro lugar na classificação, com 14 pontos.