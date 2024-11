Marcos Braz é suspenso e não terá "despedida" do Flamengo; entenda

Nesta quinta-feira, integrantes do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiram pela manutenção da suspensão de 15 dias de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. O dirigente havia sido denunciado por reclamação desrespeitosa contra a arbitragem na partida contra o Corinthians, em 2 de outubro, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O recurso foi negado por unanimidade de votos.

Na partida em si, o Flamengo saiu vitorioso por 1 a 0. No segundo tempo, quando o Rubro-Negro já estava à frente do placar, Gabigol teve um gol anulado por impedimento pelo VAR. Na súmula, Wilton Pereira Sampaio, árbitro do confronto, relatou que, após o término do duelo, na zona-mista, Marcos Braz gritou, repetidamente, as palavras: "Vocês vão f* o futebol brasileiro. Vai tomar no c*. O VAR vai acabar com o futebol brasileiro".