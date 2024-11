Leila pede calma à torcida do Palmeiras após derrota no Brasileiro e diz: "O campeonato não terminou"

A derrota para o Botafogo, no Allianz Parque, deixou o Verdão um pouco distante do Campeonato Brasileiro. O Alviverde entrou em campo líder, mas empatado em pontos com o time carioca, que, com o resultado, reassumiu a ponta e abriu três pontos de vantagem.

De fato, o Palmeiras ainda tem chances de conquistar o sonhado tricampeonato, mas não depende mais apenas de si mesmo para faturar a taça.

O Verdão volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro, pela 37ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Ao mesmo tempo, o Botafogo enfrenta o Internacional, no Estádio Beira-Rio. Antes disso, o time carioca decide o título da Libertadores contra o Atlético-MG.