Laterais serão foco do São Paulo na próxima janela de transferências; saiba detalhes

Já na lateral direita, caso Rafinha opte por encerrar sua carreira, o Tricolor terá Igor Vinícius e Moreira, revelado pelas categorias de base do clube, como as alternativas para o setor.

Internamente há o entendimento que a lateral esquerda é o maior problema em relação à montagem do elenco de 2025, uma vez que Jamal Lewis e Patryck ainda não convenceram dentro de campo.

Na lateral direita, a situação é um pouco menos urgente. Rafinha ainda cogita estender por mais um período sua carreira, contribuindo com o planejamento do São Paulo. Além disso, Igor Vinícius e Moreira já provaram que têm capacidade para atuar no clube.

Depois de não conseguir repatriar Alex Sandro, que decidiu fechar com o Flamengo, o São Paulo tem Wendell, do Porto, como "plano A" para a lateral esquerda. O jogador vê com bons olhos um retorno ao Brasil, e o clube português também não pretende dificultar sua saída, desde que haja uma compensação financeira, já que ele possui contrato até junho de 2025.