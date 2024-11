Guilherme diz que fica no Santos, mas não fecha as portas: "Não sei se terá alguma surpresa"

Após se destacar na Série B do Campeonato Brasileiro, Guilherme ganhou alguns holofotes neste final de ano. Começou a rodar alguns rumores de que o atacante poderia estar de saída do Santos. O atleta, contudo, afirmou que nada chegou até o momento.

"Eu fico. Tenho contrato de mais dois anos. Não chegou nada para mim, falei com o meu empresário e para ele não chegou nada também. Estou feliz aqui, me identifiquei muito bem. Então, por mim, fico. Não sei se terá alguma surpresa aí no meio do caminho, mas, hoje, eu fico com toda certeza", disse à reportagem.

O camisa 11, porém, não fechou as portas. Ele, inclusive, crê que haverá alguma proposta em breve.