Gestão e Conselho do Corinthians se reúnem com PM para traçar plano de segurança para votação

Normalmente, as reuniões do Conselho ocorrem no teatro do Parque São Jorge. A escolha do miniginásio se deu pelo fato da PM entender que o espaço é mais adequado para fornecer segurança aos envolvidos na votação do impeachment de Augusto. O local também é considerado melhor para acomodar a imprensa.

A rodada do NBB (Novo Basquete Brasil também não gera preocupação. Na próxima segunda-feira, o Corinthians encara o São José, às 19h30, mas não no Parque São Jorge. O confronto será em São José dos Campos.

Votação de impeachment de Augusto

Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, havia marcado a reunião de votação do impeachment de Augusto Melo para essa quinta-feira mas, por questão de segurança, adiou para segunda.

Caso a maioria simples no Conselho aprove o impeachment de Augusto, o presidente será afastado imediatamente do cargo, que será assumido de forma temporária por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do clube. A votação no Conselho será secreta.

Além disso, se o Conselho der parecer positivo quanto ao impeachment de Augusto, Romeu terá de definir uma data para a Assembleia Geral, que é a última instância do processo de destituição, com a participação dos associados do clube. Segundo apuração da Gazeta Esportiva, a Assembleia só deve ocorrer em 2025, ainda sem data definida.