Fluminense confia no talento de Fábio contra a queda no Brasileirão

O Fluminense terá três decisões pela frente para se afastar da zona de rebaixamento no Brasileirão 2024. Nos próximos duelos contra Athletico-PR, Cuiabá e Palmeiras, os cariocas confiam que o goleiro Fábio pode fazer a diferença em campo.

Aos 44 anos, o veterano é um destaque do ano ruim do Tricolor das Laranjeiras. Os números mostram a competência do arqueiro: ele lidera o ranking dos gols evitados nas partidas do Brasileirão 2024, segundo dados da SofaScore.