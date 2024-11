Corinthians é multado por arremesso de cabeça de porco em clássico contra o Palmeiras

I - de obrigação legal;

III - de regulamento, geral ou especial, de competição

Art. 206 - Dar causa ao atraso do início da realização de partida, prova ou equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, prova ou equivalente.

Art. 213 - Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir:

I - desordens em sua praça de desporto;

§ 1º Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial.