Corinthians domina seleção da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Também no domingo, o Internacional goleou o RB Bragantino, por 4 a 1, no Beira-Rio, e teve dois jogadores entre os melhores da rodada. O meia Alan Patrick e o atacante Wesley balançaram as redes e garantiram vaga na seleção.

Outros cinco times ainda tiveram representantes. O goleiro Fábio (Fluminense), o zagueiro Rodrigo Fagundes (Criciúma), os volantes Lucas Romero (Cruzeiro) e Jadson (Juventude) e o atacante Martin Braithwaite (Grêmio) completam a escalação dos melhores da rodada.

Confira a seleção completa da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro