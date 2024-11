Como JP Chermont perdeu a titularidade do Santos para Hayner na reta final do ano

A temporada foi especial para JP Chermont. O jovem lateral se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e viveu as suas primeiras experiências no elenco profissional. O garoto até chegou a ser titular, mas acabou perdendo a posição na reta final do ano.

Ao todo, o Menino da Vila foi usado em 32 partidas, das quais foi titular em 23. Além disso, marcou dois gols e deu quatro assistências.

Chermont começou a se firmar entre os 11 iniciais de Fábio Carille a partir da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico, contudo, sempre tirava o jovem no decorrer do segundo tempo para colocar Hayner ou Rodrigo Ferreira.