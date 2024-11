Com Vini, Rodri e Messi, Fifa divulga finalistas do prêmio The Best; confira indicados

Agora, os indicados ao prêmio de melhor goleiro do The Best 2024 são: Ederson, do Manchester City, Emiliano Martínez, do Aston Villa, David Raya, do Arsenal, Andriy Lunin, do Real Madrid, e Mike Maignan, do AC Milan.

Além do prêmio de Melhor Jogador e goleiro, a Fifa também divulgou os indicados em outras categorias, incluindo Melhor Jogadora, melhor técnico de equipes masculinas e femininas, melhor goleira, prêmio Puskás e rêmio torcedor.

Entre os jogadores de clubes brasileiros, Germán Cano, Paulo Henrique Ganso e Thiago Almada também foram mencionados nas listas de indicados para o time ideal, representando os destaques do Fluminense e Botafogo.