Camavinga tem lesão confirmada e vira desfalque no Real Madrid

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 28, 2024

O time espanhol não divulgou o prazo da recuperação do volante. Porém, a expectativa é que ele fique fora dos gramados por cerca de três semanas, retornando apenas para a final do Mundial de Clubes, que será disputada no dia 18 de dezembro, no Catar.

Camavinga se lesionou nesta quarta-feira, durante a partida contra o Liverpool, que terminou 2 a 0 para os ingleses, em Anfield, pela quinta rodada da Liga dos Campeões. O atleta de 23 anos teve que ser substituído no início do segundo tempo, aos nove minutos.

A lesão do meio-campista é a mesma do brasileiro Vinicius Júnior. Além da dupla, o Real Madrid conta com outros atletas lesionados: o lateral direito Dani Carvajal, os zagueiros David Alaba e Éder Militão, o volante Aurélien Tchouaméni e o atacante Rodrygo, totalizando sete desfalques.

Caso a previsão de recuperação se confirme, Camavinga perderá os jogos contra Getafe, Athletic Bilbao, Girona, e Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol, e Atalanta, pela Champions League.

Sem o francês, o Real Madrid volta a campo no próximo domingo, às 12h15 (de Brasília), diante do Getafe, no Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada de La Liga.