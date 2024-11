Losango e jogo pelo meio: o esquema que colocou o Corinthians na briga pela Liberta

O Corinthians engrenou no Campeonato Brasileiro, e o "segredo" da sequência invicta está no esquema tático pouco usual adotado pelo técnico Ramón Díaz. A equipe — que briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores — vem atuando no 4-3-1-2, formação que conta com um losango de meias na região central e uma dupla de ataque.

A proposta do treinador pode ser considerada uma quebra de paradigma tendo em vista o cenário atual do futebol brasileiro, em que os pontas são tão valorizados e fomentados desde as categorias de base. 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3... Esquemas muito utilizados, e que normalmente contam com pelo menos um atleta de velocidade pelo lado.

Atualmente, os jogadores mais talentosos tendem a ser "empurrados" para as beiradas, onde podem partir para o mano a mano e gerar desequilíbrio contra os laterais adversários. Estêvão, um dos melhores atletas brasileiros da atualidade, é exemplo claro, ainda mais tendo em vista sua mudança de posicionamento em relação aos tempos de base.