Vasco vende 10 mil ingressos para duelo contra o Atlético-GO

O Vasco anunciou nesta quarta-feira que 10 mil ingressos foram vendidos para o duelo contra o Atlético-GO, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

No momento, os ingressos estão disponíveis apenas para os torcedores assinantes dos planos de sócio-torcedor. As vendas para o público geral iniciam nesta quinta-feira, às 10h (de Brasília). As entradas variam de R$ 80,00 a R$ 140,00.