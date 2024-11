Valendo vaga para o Rio Open, Procopio Cup divulga lista de jogadores

Mais experiente entre os competidores da Procopio Cup, Daniel Dutra Silva que aproveitar a oportunidade.

"O Rio Open é o torneio em que todo mundo quer estar, o maior da América do Sul, e jogar um torneio dessa magnitude em casa seria um sonho. Fiquei muito feliz de poder disputar a Procopio Cup e, se eu for campeão, disputar o Rio Open. Já fiquei bem perto de entrar no Rio Open pelo ranking algumas vezes, então é mais uma oportunidade para mim. Este ano foi muito positivo, fiz minha primeira final de challenger, e adoraria fechar com chave de ouro conseguindo este wild card para o Rio Open", declarou o paulistano.

A Procopio Cup contará com entrada gratuita em todos os dias do evento.

Veja a lista de jogadores confirmado na Procopio Cup: