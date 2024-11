Torcida organizada protesta contra Abel em derrota do Palmeiras e técnico minimiza: "Uma pequena parte"

O Palmeiras perdeu por 3 a 1 para o Botafogo, na noite desta terça-feira, em duelo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a bola ainda rolava, torcedores no setor onde estavam as organizadas, protestaram contra o time e contra Abel Ferreira, com gritos de "burro". O treinador, porém, minimizou a crítica.

O protesto contra o treinador se deu após a substituição de Estêvão. Naquele momento, o Palmeiras perdia por 2 a 0. A joia palmeirense saiu com câimbras, como revelado pelo treinador em coletiva, e deu lugar para Gabriel Menino.

"Pediu para sair, estava com câimbras, por isso o tirei. Era para entrar o Vanderlan e sair o Caio. Mas a partir do momento que o jogador pede substituição, tem que trocar, por isso saiu o Estêvão. É a segunda vez, foi assim contra o Atlético-GO também", explicou Abel.