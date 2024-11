"Será um jogo muito equilibrado", afirma Arthur Elias antes de amistoso contra a Austrália

Nesta quinta-feira, às 7h10 (de Brasília), no Suncorp Stadium, a Seleção Brasileira feminina encara a Austrália, em amistoso preparatório para a Copa América 2025, que acontece no equador, e para a Copa do Mundo de 2027, que ocorre no Brasil.

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, Arthur Elias demonstrou confiança para o duelo, apesar de saber a força das australianas.

"Creio que será um jogo muito equilibrado. Para nós, é um desafio vir até a Austrália. Mesmo com a nossa dificuldade com o fuso horário e número pequeno de treinamentos, a gente tem um grupo renovado e estou muito confiante de que vamos fazer uma grande partida amanhã e também no segundo jogo", afirmou.