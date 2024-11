São Paulo inicia venda de ingressos para último jogo no Morumbis em 2024 nesta quarta-feira

Na sexta colocação, com 59 pontos, o São Paulo já está classificado para o Libertadores de 2025. O Tricolor ainda tem mais três jogos a realizar no Brasileirão, contra Grêmio, Juventude e Botafogo.

Já o Juventude segue sua luta contra o rebaixamento, estando em 13º lugar, com 42 pontos, e uma partida a mais que seus adversários diretos. O Criciúma, primeiro time dentro do Z-4, tem 38 pontos. Além do São Paulo, o Juventude ainda enfrenta o Cruzeiro.