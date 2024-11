São Paulo empata com Bahia e disputará final da Copa do Brasil sub-20 contra o Palmeiras

O jogo

O São Paulo sofreu para se adaptar ao campo do estádio Alberto Oliveira, que está em péssimas condições. Sem conseguir colocar seu jogo em prática, o Tricolor viu o Bahia abrir o placar logo aos 16 minutos, quando Juninho subiu livre e completou de cabeça o cruzamento de Rafael, estufando as redes.

A partir de então o São Paulo saiu mais para o jogo e até teve os domínios das ações ofensivas, mas o fato de não conseguir trocar passes rápidos, com precisão, devido ao estado ruim do gramado, atrapalhou bastante a equipe tricolor.

A situação do São Paulo ficou ainda mais complicada no início do segundo tempo, quando o Bahia ampliou o placar e acabou com a vantagem construída pelo rival no jogo de ida. Aos quatro minutos, Ruan Pablo saiu na cara do gol após desvio de Juninho no cruzamento e não desperdiçou, batendo firme para fazer 2 a 0.

Mas, o São Paulo não se abateu e tratou de correr atrás do prejuízo. A recompensa veio aos 27 minutos, quando Daniel Lima desviou o cruzamento rasteiro e acabou balançando as redes da própria meta, marcando um gol contra a favor do Tricolor.

Com a derrota por 2 a 1 o São Paulo já se classificaria à final da Copa do Brasil sub-20, mas a equipe comandada por Allan Barcellos ainda foi às redes novamente, aos 48 minutos do segundo tempo, aproveitando o erro do goleiro do Bahia, que foi ao ataque em busca do gol da classificação, errou o domínio e acabou entregando a bola de presente para o Tricolor empatar a partida com Lucca, garantindo, assim, a ida à grande decisão do torneio.