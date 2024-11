Presidente do Inter destaca série invicta, mas evita pensar no título brasileiro: "Apenas conjecturas"

Antes de viver este bom momento sob o comando de Roger Machado, o Inter figurou a parte de baixo da tabela. Isso, claro, muito por conta das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul neste ano.

Alessandro Barcellos lembrou o período difícil e explicou como o clube se reergueu diante das dificuldades. Ele ainda disse que os prejuízos causados pela tragédia provocarão um déficit ao Internacional em 2024. O time, por isso, deve se movimentar no mercado de forma mais tímida na próxima temporada.

"Ficamos mais de 60 dias sem jogar no nosso estádio, 90 dias sem local para treinar... Isso influenciou não só o aspecto anímico e emocional, mas todo o entorno da população no Rio Grande do Sul. Os familiares jogadores, os próprios jogadores sofreram com isso. Foi um momento difícil, mas acho que superamos bem. Com rapidez, mobilização e muito esforço para recuperamos nossa estrutura e voltar para casa. Isso nos deu, junto com o trabalho realizado pela comissão técnica, as condições para que a gente conseguisse se recuperar no Campeonato Brasileiro e atingir a performance que nós planejamos lá atrás, quando montamos essa equipe", comentou.

"Estamos passando por um momento de reestruturação financeira. Vínhamos de três superávits seguidos, algo inédito para o clube, mas tudo o que aconteceu em 2024 fez com que tivéssemos que reprogramar tudo. Para recuperar isso, temos que trabalhar muito para voltar aos trilhos da sustentabilidade financeira. E isso será feito. Já aprovamos o orçamento do clube em 2025, mais uma vez prevendo um superávit. Neste ano, saímos um pouco do histórico recente do clube, com um déficit, mas isso será recuperado rapidamente. Sobre reforços, vamos trabalhar dentro da realidade do clube. Já montamos uma equipe para os próximos anos, uma equipe forte. Acreditamos que esse grupo pode ser competitivo. Vamos continuar investindo nisso", concluiu.

O Internacional, no momento, ocupa o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos conquistados. Ainda restam três rodadas para o término da Série A, portanto, o time ainda pode coroar a arrancada com a taça.