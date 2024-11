Pinheirense Rafael Silva, o Baby, recebe certificado de Kodansha da CBJ

Esta terça-feira foi de entrega de certificados para os judocas do Esporte Clube Pinheiros. Na sede da CBJ (Confederação Brasileira de Judô), aconteceu o Encontro Nacional de Kodanshas 2024, evento que contou com mais de 200 mestres e professores da modalidade, além de homenagens para os atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris.

Rafael Silva, o Baby, judoca do Pinheiros, recebeu o certificado de Kodansha. O título é a graduação específica da modalidade dedicada ao empenho, prática no judô e toda a trajetória do atleta. Após longo período sem trocar de faixa, Baby torna-se Kodansha, chega ao 6º Dan e agora usará a faixa vermelha e branca no kimono.