Osasco vence Brusque e volta à vice-liderança da Superliga

O time correspondeu, atuou com seriedade e volume, permitindo a Luizomar revezar as atletas ao longo da partida, garantindo que jogadoras como Larissa, Mayara, Valdez e Geovana ganhassem mais ritmo de jogo.

Da arquibancada, Camila Brait viu Sophia fazer uma boa partida e ser eleita a melhor em quadra. "Estou muito feliz por jogar e sentir que o todo o trabalho está surtindo efeito. Mas essa premiação é para todo o time. Hoje (ontem), todas as atletas puderam entrar em quadra e cada uma delas me ajuda no dia a dia", disse a líbero, que recebeu o troféu VivaVôlei das mãos de Alice Brait. A filha da capitã osasquense comemorou o aniversário de sete anos em quadra, com direito a bolo e parabéns da torcida, que cantou das arquibancadas.