Organizada do Corinthians lança campanha de doação para quitar Neo Química Arena; veja detalhes

Após muitas tratativas entre Corinthians, Gaviões da Fiel e a Caixa Econômica Federal, a torcida organizada lançou oficialmente nesta quarta-feira a campanha para a quitação da Neo Química Arena. O objetivo do projeto é, através de doações da torcida corintiana, arrecadar R$ 700 milhões, valor acordado com o banco para o pagamento completo do estádio.

A campanha vinha sendo trabalhada pelos Gaviões da Fiel nos últimos meses e foi anunciada exatamente às 19h10 (de Brasília), em alusão ao ano de fundação do clube. As doações por parte dos torcedores podem ser realizadas através do site www.doearenacorinthians.com.br.

O acordo foi assinado pelas partes na última segunda-feira, na Central de Conciliação da Justiça Federal de São Paulo. Poucos minutos após o lançamento, já haviam sido doados mais de R$ 100 mil pela torcida alvinegra.