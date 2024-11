Luiz Henrique pede desculpas a Hulk e projeta final da Libertadores: "Respeito muito ele"

Na noite desta terça-feira, o atacante do Botafogo Luiz Henrique comentou a confusão que ocorreu no último duelo contra o Atlético-MG. O camisa 7 do Glorioso pediu desculpas a Hulk, jogador do Galo, e projetou a grande decisão da Libertadores.

"Estou super tranquilo. Peço desculpas ao Hulk, respeito muito ele. É um jogador de alto nível como eu sou também. Então, temos que nos respeitar dentro de campo. Às vezes a gente está com a cabeça cheia. Mas, é pedir desculpa a ele e seguir em frente. Que a gente possa fazer um jogo incrível e que vença o melhor", disse Luiz Henrique, à TV Globo, no Allianz Parque, após a vitória por 3 a 1 contra o Palmeiras. A partida foi válida pela 36ª rodada do Brasileirão.

Botafogo e Atlético-MG duelam, neste sábado, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, pela grande final da Copa Libertadores.