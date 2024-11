Lucas Romero afirma que torcida do Cruzeiro tem "direito de reclamar" após empate contra o Grêmio

Nesta quarta-feira, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebeu o Grêmio no Mineirão, empatou por 1 a 1 e recebeu vaias de sua torcida após o apito final. O capitão Lucas Romero, em entrevista ao Premiere, justificou a atitude dos torcedores, mas se mostrou concentrado nas últimas três rodadas do torneio, em busca da vaga direta à Libertadores.

"O Cruzeiro é um time muito grande. A torcida tem todo direito todo de reclamar, de se posicionar antes do jogo, mas acho que hoje o time deu a resposta em relação ao jogo de sábado. Foi um bom jogo nosso, o domínio foi total. Só faltou balançar a rede. Criamos muita situação no primeiro tempo, no segundo também, só faltou fazer o gol", declarou.