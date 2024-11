Los Angeles FC informa fim do empréstimo, e Atuesta volta ao Palmeiras em 2025

O meio-campista Eduard Atuesta está prestes a retornar ao Palmeiras. Nesta terça-feira, o Los Angeles FC, clube dos Estados Unidos, informou o fim do empréstimo do jogador, que fica à disposição do Verdão para 2025.

O time norte-americano fez uma publicação em suas redes sociais e se despediu do colombiano. O LAFC postou uma homenagem em vídeo e escreveu: "Parte da nossa história".