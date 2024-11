Joias de Palmeiras e Corinthians figuram em lista de jogadores sub-20 do mundo com mais minutos em 2024

Full data & method ?... pic.twitter.com/xqTxEb2V3m

Pedrinho, ex-Corinthians e hoje no Zenit, da Rússia, também figura no 13º posto da lista, com 1.828 minutos em campo nesse ano. Já o zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras, que estreou profissionalmente na atual temporada, soma 1.456 minutos e ocupa a 39ª posição.

Quem lidera o ranking dos jogadores sub-20 do mundo com mais minutos em 2024 é o zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, com 3.883 minutos. Kobbie Mainoo, do Manchester United, e Júlio Soler, do Lanús-ARG, completam o top 3, com 3.183 e 3.348 minutos, respectivamente.

Outros jogadores brasileiros que também estiveram na lista são: Kauã Elias, com 1.798 minutos (Fluminense); Gabriel Carvalho, com 1.187 minutos (Internacional); Alisson, com 1.363 minutos (Atlético-MG); Rayan, com 1.299 minutos (Vasco); Lorran, com 1.011 minutos (Flamengo); e Gustavo Prado, com 922 minutos (Internacional).