Flamengo antecipa férias de quatro jogadores; entenda o motivo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Dyogo Alves, Cleiton, Lorran e Carlinhos entraram de férias após a partida contra o Fortaleza. Os mesmos se reapresentarão no dia 27 de dezembro para integrar e somar forças ao elenco que disputará as quatro primeiras rodadas...

O Campeonato Carioca está previsto para começar no dia 11 de janeiro. O Flamengo estreia na competição contra o Boa Vista, como mandante.

Atual campeão, o Flamengo busca conquistar o bicampeonato carioca e se isolar ainda mais como o maior vencedor do torneio. Ao todo, o Rubro-Negro detém 38 títulos, cinco a mais que o segundo maior campeão Fluminense.