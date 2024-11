Final da Copa do Brasil sub-20 entre São Paulo e Palmeiras será disputada na próxima segunda-feira

Após a classificação do São Paulo para a final da Copa do Brasil sub-20, a CBF divulgou, na noite desta quarta-feira, os detalhes da decisão, que será contra o Palmeiras. O Choque-Rei decisivo na base está marcado para a próxima segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis.

Por ter melhor campanha, o Tricolor tem o mando de campo da final. Sendo assim, a decisão em partida única contará apenas com torcedores do São Paulo.