Filipe Luís valoriza pré-temporada do Flamengo nos EUA: "É fundamental"

Nesta quarta-feira, o Flamengo confirmou sua participação da Florida Cup, que acontece no início de 2025. O Rubro-Negro será adversário do São Paulo, no dia 19 de janeiro, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, casa do Inter Miami. O técnico Filipe Luís celebrou a oportunidade da equipe carioca fazer a pré-temporada no país norte-americano.

"Realizar essa pré-temporada em um lugar tão importante como os Estados Unidos, com instalações de alto nível, será fundamental para fortalecer o grupo e nos preparar para o que virá durante toda a temporada. Esse é o momento de unir o grupo e também criar uma relação socioafetiva entre os jogadores, que passarão a estreitar laços tanto dentro quanto fora de campo. Será uma oportunidade também para receber bem os jogadores que possam chegar e os meninos da base que poderão subir com a gente nesse período", disse Filipe Luís.

"A gente entende que é de suma importância fazer uma pré-temporada fora do Rio de Janeiro, onde possamos reunir todo o grupo para realizar os treinamentos necessários, tanto físicos quanto técnicos e táticos, além de trabalhar a parte mental dos jogadores, que estarão exclusivamente dedicados ao treinamento, ao descanso e à preparação", destacou o treinador do Flamengo.