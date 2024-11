Copinha feminina começa nesta quinta-feira; saiba como ter acesso aos ingressos gratuitos

A 2ª edição da Copinha feminina terá início nesta quinta-feira na cidade de São Paulo. Com 20 times na disputa, a final está marcada para dia 15 de novembro.

Em relação à edição de estreia, em 2023, cinco novas equipes farão parte do torneio neste ano: Palmeiras, Centro Olímpico, Sport, RB Bragantino e Vila Nova. Os times serão divididos em cinco grupos de quatro integrantes cada.

Com jogos em turno único, os líderes de cada chave, junto com os três melhores segundos colocados, avançam para as quarta de final, com jogos únicos até a decisão.