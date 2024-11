CBF divulga análise do VAR no lance da expulsão de Marcos Rocha em Palmeiras x Botafogo; veja

A CBF divulgou, nesta quarta-feira, os áudios do diálogo do VAR no lance que resultou na expulsão de Marcos Rocha no jogo entre Palmeiras e Botafogo, na última terça, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão foi derrotado por 3 a 1.

O time alviverde já perdia por 1 a 0 quando Marcos Rocha foi expulso. Antes do Botafogo cobrar escanteio, o jogador acabou atingindo o rosto de Igor Jesus com a mão. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, inicialmente, mostrou o cartão amarelo, mas foi recomendado pela arbitragem de vídeo a dar o vermelho.

Logo após Wilton informar que aplicaria o amarelo ao lateral, Wagner Reway, que estava à frente do VAR, pediu que o juiz aguardasse, pois o lance estava sendo revisado. Depois, ele aconselhou o árbitro a ir à cabine e viu um 'tapa' de Marcos Rocha no rosto do atacante do Botafogo. Veja abaixo a fala: