Campanha de arrecadação para quitar arena do Corinthians bate marca de R$ 1 milhão

Nesta quarta-feira, em apenas três horas após o lançamento oficial da campanha para a quitação da Neo Química Arena entre Corinthians, Gaviões da Fiel e a Caixa Econômica Federal, o clube alcançou a marca de um milhão de reais arrecadados. O acordo foi assinado pelas partes na última segunda, na Central de Conciliação da Justiça Federal de São Paulo.

Até o momento, pouco mais de 12 mil pessoas contribuíram com variadas quantias, que possuem o limite mínimo de dez reais. O objetivo do projeto é, através de doações da torcida corintiana, arrecadar R$ 700 milhões, valor acordado com o banco para o pagamento completo do estádio.

De acordo com Alê, presidente dos Gaviões da Fiel, foram contabilizados dois milhões de acessos em quinze minutos. Devido à alta demanda, o site chegou a sair do ar algumas vezes, problema que já está sendo resolvido nos bastidores.