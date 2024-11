Bucks e Rockets vencem a terceira pela Copa NBA

A terça-feira reservou mais uma rodada pela Copa NBA, torneio que acontece paralelamente à temporada regular da liga norte-americana de basquete. Destaque para Milwaukee Bucks e Houston Rockets, que venceram a terceira e seguem invictos neste torneio.

Pelo grupo B da Copa NBA, os Bucks bateram o Miami Heat fora de casa por 106 a 103. Damian Lillard liderou o time de Milwaukee com 37 pontos e 12 assistências.

Pelo grupo A, os Rockets também atuaram como visitantes e superaram o Minnesota Timberwolves por 117 a 111. A franquia do Texas contou com a grande atuação do armador Fred VanVleet, com 27 pontos e 11 assistências.