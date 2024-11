Botafogo chega a Buenos Aires para decisão da Libertadores contra o Atlético-MG

No início da noite desta quarta-feira, a delegação do Botafogo desembarcou no Aeroporto Internacional Ministro Pistarin, na zona metropolitana de Buenos Aires. O Glorioso enfrenta, neste sábado, às 17h (de Brasília), o Atlético-MG na grande final da Copa Libertadores, no Estádio Monumental de Núñez.

A única dúvida de Artur Jorge para a montagem do 11 inicial do Botafogo é o zagueiro Bastos. No confronto válido pela 35ª rodada do Brasileirão, nesta terça-feira, contra o Palmeiras, o zagueiro queixou-se de dores na coxa esquerda e foi substituído ainda no primeiro tempo. Adryelson entrou na vaga do angolano e pode figurar na equipe titular caso a lesão se confirme.

O outro zagueiro, Barboza, também sentiu dores na coxa, porém não foi substituído e não preocupa a comissão técnica do Glorioso. A única baixa certa é Mateo Ponte, que está suspenso por tomar cartão vermelho no duelo de volta da semifinal contra o Peñarol, no Uruguai.