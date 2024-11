Bahia x São Paulo: veja prováveis escalações e onde assistir à Copa do Brasil sub-20

Na tarde desta quarta-feira, o São Paulo irá visitar o Bahia, às 16h (de Brasília), no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Na partida de ida, os paulistas venceram por 2 a 0, com gols de Ryan Francisco e Paulinho.

ONDE ASSISTIR



A partida terá transmissão exclusiva do SporTV.